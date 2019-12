Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz am Bethanien

Grauer Mercedes beschädigt

Moers (ots)

Am Dienstag, in der Zeit von 12.10 Uhr bis 14.20 Uhr, beschädigte der Fahrer eines bislang unbekannten Fahrzeugs den geparkten grauen Mercedes eines 87-jährigen Moersers auf dem Parkplatz des Bethanien Krankenhauses an der Bethanienstraße. Anschließend flüchtete der Fahrer, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

An dem grauen Mercedes ist die komplette rechte Fahrzeugseite beschädigt. Das Geräusch, das beim Unfall entstand, könnte so laut gewesen sein, dass auch Passanten es gehört haben könnten.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

