Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Täter nutzten kurze Abwesenheit

Polizei sucht Zeugen

Sonsbeck (ots)

Am Mittwochabend, in der Zeit von 17.45 Uhr bis 18.05 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam über ein Fenster in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Uedemerbrucher Straße ein. Sie stahlen einen Tresor und Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt. Die Bewohner hatten nur kurz das Haus verlassen.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf, die derzeit noch andauern.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

