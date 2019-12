Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Radfahrer nach Verkehrsunfall verstorben

Polizei sucht Unfallzeugen

Hamminkeln (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 10.30 Uhr befuhr ein 50-jähriger Mann aus Mettmann mit einem Auto die Reeser Straße aus Richtung Rees in Richtung Mehrhoog. In Höhe der Einmündung Koepenweg kam es zum Zusammenstoß mit einem 78-jährigen Radfahrer aus Hamminkeln.

Der 78-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er später in einem Krankenhaus verstarb.

Der Autofahrer erlitt einen Schock.

Das Verkehrskommissariat übernahm die Ermittlungen. Ein Sachverständiger untersuchte die Unfallstelle.

Opferschützer kümmerten sich um den Autofahrer und die Angehörigen des Radfahrers.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Versorgung des Verletzten, sperrten Polizeibeamte die Reeser Straße zwischen der Bahnhofstraße in Mehrhoog und der Bahnhofstraße in Haldern für circa drei Stunden ab.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Hamminkeln, Tel.: 02852 / 966100 in Verbindung zu setzen.

