Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Postkasten gesprengt

Polizei sucht Zeugen

Voerde (ots)

Blindem Vandalismus ist am Dienstagabend gegen 21.10 Uhr ein Postkasten an der Schulstraße in Voerde-Mehrum zum Opfer gefallen. Unbekannte hatten augenscheinlich einen Silvesterböller in den Briefkasten geworfen, der im Inneren explodierte und den Postkasten erheblich beschädigte. Glücklicherweise war der Einwurfkasten leer, so dass keine Briefe beschädigt wurden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 9638-0.

