Alpen - Nach schwerem Unfall an der Xantener Straße

86-Jährige erlag ihren Verletzungen

Wesel /Alpen (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am gestrigen Montag gegen 12.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Xantener Straße Ecke Poll. Hierbei stieß das Auto eine 53-jährigen Alpeners mit dem Auo eine Ehepaares aus Oberhausen zusammen. Die 86-jährige Beifahrerin in dem Oberhausener Fahrzeug erlag im Laufe der vergangenen Nacht ihren schweren Verletzungen.

