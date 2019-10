Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigungen in Varel - Unbekannte beschädigen ein Reklameschild und einen Pkw - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

varel. In der Zeit vom 04.- 07.10.2019 beschädigten Unbekannte bei einer Bank in der Bürgermeister-Heidenreich-Straße ein Reklameschild (u.a. waren Glasteile zersplittert).

Am Dienstagmorgen, 08.10.2019, beschädigten unbekannte Täter einen auf einem Verbraucherparkplatz Am Pfarrgarten geparkten Pkw VW Golf beschädigt. Dieser wies u.a. auf der rechten Fahrzeugseite einen langen Kratzer auf.

In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Varel unter der Rufnummer 04451/9230 in Verbindung zu setzen.

