Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Über 100 asbesthaltige Platten in Sande entsorgt - drei verschiedene Taten, zwei Orte - Polizei ermittelt wegen illegaler Verbringung gefährlicher Abfälle

Wilhelmshaven (ots)

sande. Am Donnerstag, 10.10.2019, wurden in der Zeit von 08 - 18:00 Uhr am Parkplatz Sander See in einer Mülltonne asbesthaltige Faserzementplatten entsorgt.

Am Sillandweg, Höhe Brücke A 29, wurden ebenfalls Platten dieser Art entsorgt; diese haben eine Größe von ca. 3 0x 50 cm.

Ein gleicher Vorfall ereignete sich in der Nacht zum 15.10.2019, betroffen war erneut der Parkplatz am Sander See. Insgesamt wurden weit über 100 Platten entsorgt.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Sande unter der Rufnummer 04422/684 in Verbindung zu setzen.

