Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Unfallzeugen gesucht

Polizei sucht Unfallzeugen und schwarzen Kleinwagen

Dinslaken (ots)

Am Dienstagabend lieferte die Besatzung eines Rettungswagens einen schwer verletzten Fahrradfahrer in ein Krankenhaus ein. Nach erster ärztlicher Behandlung gab der 35-jährige Mann aus Dinslaken an, dass er mit dem Fahrrad auf der Hohlstraße im Bereich der Krengelstraße und des Jahnplatzes gestürzt sei, nachdem ihn ein Auto geschnitten habe.

Eine bislang unbekannte Frau habe das Fahrrad des Mannes in Verwahrung genommen. Weitere Hinweise zu den Umständen des Unfalls, der Frau und dem schwarzen Kleinenwagen konnte der Dinslakener nicht machen.

Die Polizei sucht daher die Zeugin, die das Rad in Verwahrung genommen hat sowie weitere Unfallzeugen, die Angaben zum Unfallhergang und zur genauen Unfallörtlichkeit machen können.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

