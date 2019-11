Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gasflaschen gestohlen

Hückelhoven (ots)

Vier Gasflaschen waren die Beute unbekannter Täter, die in einen Lagerraum an der Rheinstraße einbrachen. Die Tat ereignete sich am Mittwoch, 27. November, zwischen 12 Uhr und 16.45 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell