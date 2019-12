Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Raesfeld - Polizei Borken bittet um Mithile

Verkehrsschild umgefahren und geflüchtet

Raesfeld (ots)

Ein Verkehrszeichen umgefahren hat ein Unbekannter in der Nacht zum Dienstag in Raesfeld-Erle. Der Autofahrer befuhr gegen 01.00 Uhr die Schermbecker Straße in Richtung Erle.

In einer Linkskurve vor der Einmündung zur Straße "Hoheloh" prallte er gegen das

Verkehrszeichen 625 (Richtungstafel in Kurven) und riss dieses komplett aus dem Betonfundament. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Bei dem Auto dürfte es sich um einen rot lackierten Renault handeln.

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

