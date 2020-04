Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg, BAB 28, Gemeinde Ganderkesee - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Delmenhorst (ots)

Am 03.04.2020 wird von der Autobahnpolizei Ahlhorn auf der BAB 28 in Fahrtrichtung Bremen am frühen Nachmittag an der Anschlussstelle Ganderkesee-Ost ein Cloppenburger PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 44-jährige Fahrer aus dem Raum Vorpommern-Greifswald versucht zunächst noch durch Angabe falscher Personalien über seine wahre Identität zu täuschen. Die Beamten kommen aber schnell hinter das falsche Spiel und den wahren Namen des Mannes. Bei seiner Überprüfung wird festgestellt, dass er bereits seit 12 Jahren keine Fahrerlaubnis mehr besitzt. Auch der mitgeführte Führerschein eines Bekannten kann davon nicht mehr ablenken. Im Verlauf der Kontrolle stellen die Beamten zudem noch Drogeneinfluss bei dem Mann fest. Gegen ihn wird ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter dem Einfluss berauschender Mitteln, Unterschlagung des Führerscheins und Angabe falscher Personalien eingeleitet. Es folgt die Entnahme einer Blutprobe auf dem Kommissariat. Der Fahrzeugschlüssel wird sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Es wird der fremde Führerschein einbehalten und geprüft, ob dieser bereits missbräuchlich eingesetzt wurde. Als dann später ein Arbeitskollege den Mann von der Dienststelle abholt, sorgt dieser gleich für die nächste Überraschung: Der 59-jährige Cloppenburger wird per Zahlungshaftbefehl gesucht. Der haftbefreiende Betrag kann vor Ort aber entrichtet und der Mann somit direkt wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Unter Hinweis auf Einhaltung des "Corona-Mindestabstandes" von 1,5 Metern in der Öffentlichkeit werden beide Personen aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

