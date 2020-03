Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Gaststätte

Linnich (ots)

Eine Gaststätte an der Rurdorfer Straße wurde in der Nacht zu Donnerstag von bislang unbekannten Tätern aufgesucht. Sie brachen Spielautomaten auf.

Gegen 22:00 Uhr am Mittwochabend machte der Gastwirt Feierabend und schloss die Lokalität. Kurz vor 04:00 Uhr in der Nacht wurde ein Anwohner von einem lauten Geräusch aufgeschreckt, welches bei dem Einbruch in die Gaststätte erzeugt wurde. Unbekannte hatten die Rollladen vor einem Fenster hochgeschoben, die Fensterscheibe eingeschlagen und durch das entstandene Loch hindurchgegriffen, um das Fenster zu öffnen. Im Innenraum angelangt, machten sie sich an dort aufgestellten Spielautomaten zu schaffen und entnahmen ihnen das Bargeld.

Hinweise auf die Täter oder ihren Fluchtweg ergaben sich bislang nicht, die Auswertung von kriminalpolizeilich gesicherten Spuren steht noch aus. Verdächtige Beobachtungen melden Zeugen bitte an die Leitstelle der Polizei unter der Nummer 02421 949-6425.

