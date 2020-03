Polizei Düren

POL-DN: Unbekannte beschädigen Gleise der Rurtalbahn

Nideggen (ots)

Am Dienstag beschädigten Unbekannte ein Stromkabel am Gleisbett der Rurtalbahn in Abenden. Es kam zu einer Beeinträchtigung des regulären Fahrplans und einem nicht unerheblichen Sachschaden.

Die Polizei wurde am gestrigen Dienstag gegen 14:00 Uhr nach Nideggen Abenden in den Rurweg gerufen. Dort erwartete die Beamten ein Mitarbeiter der Rurtalbahn. Dieser schilderte, dass unbekannte Täter ein Stück Stromkabel, welches direkt am Gleis der Rurtalbahn verläuft, aus seiner Verankerung gerissen hätten. Anschließend legten die Täter das Kabel quer auf die Gleise.

Die nachfolgende Bahn in Richtung Zerkall konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr über das Kabel, welches dabei stark beschädigt wurde.

Neben einem Sachschaden von mindestens 3000,00 Euro kam es zu einer Schienenstörung und einer Verzögerung im Betriebsablauf.

Sollten Sie Hinweise auf den oder die Täter geben können, dann wenden Sie sich bitte unter 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei Düren.

