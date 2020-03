Polizei Düren

POL-DN: Mit 1,8 Promille in den Gegenverkehr

Kreuzau (ots)

Niemand wurde verletzt, als es am Dienstagabend zu einem Zusammenstoß zweier Pkw kam. Als Unfallursache wird die Fahruntüchtigkeit infolge von Alkoholkonsum eines 51-Jährigen aus Kreuzau angenommen.

Gegen 20:20 Uhr war der Mann mit seinem Pkw auf der Maubacher Straße in Fahrtrichtung Untermaubach unterwegs. In Höhe der Einmündung zur K 51 nach Üdingen geriet er auf die Gegenverkehrsspur, wo ihm kurz darauf ein Auto entgegenkam. An dessen Steuer saß eine 30 Jahre alte Frau aus Kreuzau, die ihren Wagen noch nach links lenkte, eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern konnte.

Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt, ihre Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten später abgeschleppt werden. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Bei dem 51-jährigen Kreuzauer wurde deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt, ein durchgeführter Test ergab einen Wert von mehr als 1,8 Promille. Der Mann wurde zur Polizeiwache nach Düren mitgenommen, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, was vorerst ein Fahrverbot für den Kreuzauer bedeutet.

