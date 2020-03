Polizei Düren

POL-DN: Beschuss aus BMW

Kreuzau (ots)

Aus einem vorbeifahrenden Fahrzeug wurde in der Nacht zu Mittwoch ein Pkw mit Farbe beschossen.

Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei seit der vergangenen Nacht. Gegen 01:30 Uhr etwa hatte ein 39 Jahre alter Mann aus Aachen mit seinem Wagen die Monschauer Landstraße in Richtung Birgel befahren. Von dieser bog er nach rechts auf die K 27 in Fahrtrichtung Gürzenich ab und bemerkte in Höhe dieser Kreuzung einen BMW. Von diesem Fahrzeug wurde der 39-Jährige kurze Zeit später überholt. Als sich beide Autos nebeneinander befanden, vernahm der Aachener einen lauten Knall. Anschließend setzte der BMW seine Fahrt zügig in Richtung Derichsweiler fort. Im Ort angekommen, hielt der Mann aus Aachen an und nahm sein Auto in Augenschein. Dabei stellte er an der Seitenscheibe einen grünen Farbfleck fest.

Es wird vermutet, dass aus dem BMW heraus mit einer Paintballpistole auf den Wagen des Aacheners geschossen wurde. Diese Tat ist als gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr zu werten, die mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft werden kann. Hinweise auf das Fahrzeug, bei dem es sich um einen dunklen BMW X3 oder X5 mit Dürener Kennzeichen handeln soll, werden an den zuständigen Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats unter der Nummer 02421 949-5213 erbeten. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten ist die Leitstelle der Polizei unter der 02421 949-6425 zu erreichen.

