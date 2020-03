Polizei Düren

POL-DN: Lederjacken angedreht

Niederzier (ots)

Ein älteres Ehepaar wurde am Montagvormittag von einem unbekannten Trickbetrüger hinters Licht geführt und um mehrere hundert Euro betrogen.

Etwa um 11:00 Uhr wurde ein Senior aus Hambach vor seinem Wohnhaus von einem Mann aus einem Pkw heraus angesprochen. Er sprach den Hambacher mit Vornamen an und stellte sich als ehemaliger Arbeitskollege "Mario" vor. In dem Glauben, tatsächlich einen solchen vor sich zu haben, ließ sich der Anwohner auf ein Gespräch ein und bekam in dessen Verlauf mehrere Lederjacken gezeigt, die "Mario" im Kofferraum transportierte.

Schließlich suchten die beiden Männer das Wohnhaus auf, wo nun vor den Augen der Ehefrau des Seniors weitere Jacken präsentiert wurden. Letztlich bewegte der vermeintliche Bekannte die Eheleute dazu, drei Jacken zu kaufen und hierfür über 300 Euro zu bezahlen.

Nachdem der Verkäufer eilig das Haus verlassen hatte, recherchierte das Ehepaar im Internet und stellte fest, dass die gekauften Jacken von minderwertiger Qualität und eigentlich niedrigem Preis waren. Außerdem fiel den betrogenen Eheleuten Berichterstattungen ins Auge, die vor einer derartigen Masche warnten.

Die Senioren erstatteten später eine Strafanzeige wegen Betrugs. Der Verdächtige wird darin beschrieben als Mann im Alter von Ende 50. Er ist etwa 1,80 m bis 1,85 m groß und von kräftiger Statur. Er hatte eine Glatze und war zur Tatzeit bekleidet mit einer Jeans und einem weißen Basecap. Er sprach deutsch mit möglicherweise italienischem Akzent. Das von ihm genutzte Auto war ein dunkles Fahrzeug mit einem ausländischen Kennzeichen, das wahrscheinlich die Buchstaben "IF" enthielt.

Hinweise auf die Person oder das Fahrzeug werden an die Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 erbeten. Hinweise über diese Art der Betrugsmasche werden an Ihre älteren Mitmenschen erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell