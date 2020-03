Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 08.03.2020

Leer/Emden (ots)

++ Brand eines Jagdhochsitzes ++ Fahren unter Alkoholeinfluss ++ ++ Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ++

Weener - Brand eines Jagdhochsitzes

Am Samstag, gegen 16:15 Uhr, fängt ein in Höhe der Stapelmoorer Straße stehender Jägerhochsitz aus bisher ungeklärter Ursache Feuer. Die in diesem Fall mobile Jagdeinrichtung brennt vollständig bis auf das Metallgerüst nieder. Einsatzkräfte der alarmierten Feuerwehr Weener befinden sich zur Brandbekämpfung am Ereignisort. Personen und weitere Objekte werden durch das Feuer nicht gefährdet. Eine Spurensuche der Polizei am engeren und erweiterten Brandort ist erfolgt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Weener - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Samstagabend, gegen 23:00 Uhr, kontrollieren Beamte in der Friesenstraße den Fahrzeugführer eines PKW Opel Corsa. Im Rahmen der Kontrolle werden bei dem in Aurich wohnhaften 45-jährigen Mann alkoholbedingte Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein Atemalkoholwert liegt nicht vor. Somit wird die Blutentnahme angeordnet. Weiterhin wird der Führerschein des Fahrzeugführers beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Emden - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort / Zeugenaufruf!

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird ein in der Goethestraße am Fahrbahnrand abgestellter PKW Opel Insignia von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Gegen Mitternacht biegt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer von der Auricher Straße kommend in die Goethestraße ein. Hier prallt er seitlich gegen den dort abgestellten PKW des Geschädigten. Dieser wird durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernt sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Der Unfallverlauf wird durch den Geschädigten beobachtet, welcher daraufhin die Polizei informiert. Zeugen bzw. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

