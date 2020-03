Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 07.03.2020

Leer/Emden (ots)

++ Versuchte Raubtat auf Kiosk ++ Reanimation nach Verkehrsunfall ++ Diebstahl aus Schrebergarten ++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss (2) ++ Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person ++

Emden - Versuchte Raubtat auf Kiosk

Am Freitag, gegen 19:15 Uhr, wird die Mitarbeiterin eines Kiosks in der Friedrich-Ebert-Straße Opfer eines Raubüberfalles. Zu diesem Zeitpunkt begibt sich ein mit einem Küchenmesser bewaffneter unbekannter Täter in den Kiosk und fordert die Mitarbeiterin unter Vorhalt des Messers zur Herausgabe von Bargeld auf. Unmittelbar vor der Tat betritt die 39-jährige Mitarbeiterin den vorderen Bereich des Geschäftes, da sie das Betreten eines vermeintlichen Kunden bemerkt. Dieser bleibt jedoch mit einem Messer in der Hand vor dem Tresen stehen und stellt seine Forderung. Da die Mitarbeiterin diese ignoriert und stattdessen ihre Gegenwehr erkennen lässt, flüchtet der Täter fußläufig aus dem Laden in Richtung Petkumer Straße Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 175 cm groß, ca. 20 Jahre alt, schlanke Figur, schwarze Jacke, schwarzes Basecap, vermummt mit einem schwarzen Dreieckstuch (evtl. aus Satin), eventuell blauer Kapuzenpullover. Bewaffnet war der Täter mit einem Küchenmesser mit Holzgriff und einer ca. 15 cm langen Klinge. Der Mann sprach akzentfrei deutsch.

Emden - Reanimation nach Verkehrsunfall

Am Freitag, gegen 12:45 Uhr, wird eine Streifenbesatzung des Polizeikommissariates Emden zu einem Verkehrsunfall in der Petkumer Straße gerufen. Im Rahmen der Unfallaufnahme werden die Beamten darauf hingewiesen, dass ein 58-jähriger Unfallbeteiligter im Nahbereich bewusstlos zusammengebrochen wäre. Der Mann ist bereits durch weitere aufmerksame Personen vor Ort in die stabile Seitenlage gebracht worden. Da die hinzugerufenen Beamten weder Atmung noch Puls feststellen können, beginnen diese direkt mit lebenserhaltenden Sofortmaßnahmen (Herzrhythmusmassage). Nach Eintreffen der Rettungskräfte werden die Maßnahmen gemeinsam fortgeführt, bis ein Puls festgestellt werden kann. Im Anschluss wird der Mann in ein Krankenhaus verbracht. Nach letztem Erkenntnisstand sei sein Kreislauf stabil.

Emden - Diebstahl aus Schrebergarten

Am Freitagvormittag stellt die Eigentümerin einer Schrebergartenparzelle in der Klopstockstraße fest, dass ein unbekannter Täter während ihrer Abwesenheit diverse alkoholische Getränke und eine Kameraattrappe aus der Gartenlaube entwendet hat. Des Weiteren scheint sich der Täter über einen gewissen Zeitraum in dem Haus aufgehalten bzw. sich dort häuslich eingerichtet zu haben. Den Zugang hatte sich dieser über das Aufbrechen eines Türschlosses verschafft. Die Polizei hat die Ermittlungen am Tatort aufgenommen und Spuren gesichert.

Westoverledingen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am frühen Samstagmorgen, gegen 05:30 Uhr, befährt ein 23-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW BMW, Städtekennung Leer, die Dieselstraße in Fahrtrichtung Industriestraße. Vermutlich aufgrund seiner starken Alkoholisierung kommt der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigt zunächst den Zaun eines Fitnessstudios. Gestoppt wird die Fahrt dann von einem Mast für Preisanzeigen einer benachbarten Tankstelle. Bei Eintreffen der Streifenbesatzungen am Unfallort wird festgestellt, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin wird eine AAK in Höhe von 1,74 Promille gemessen. Die Blutentnahme wird angeordnet und ein Strafverfahren gegen den Beschuldigten eingeleitet. Dieser bleibt bei dem Unfall unverletzt.

Uplengen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 00:30 Uhr, wird der Polizei ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person in der Neufirreler Straße in Uplengen mitgeteilt. Beim Eintreffen am Unfallort wird festgestellt, dass ein 27-jähriger Mann mit einem nicht zugelassenen PKW Ford Focus mit entwendeten Kennzeichen die genannte Straße aus Neudorf kommend in Fahrtrichtung Hesel befahren hatte. Im dortigen Kreisverkehr fährt der Beschuldigte geradeaus über den Kreisel und kommt dann nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW kommt erst in einem Vorgarten zum Stehen. Zunächst hat es den Anschein, als wäre der Unfallverursacher schwer verletzt. Diese Annahme bestätigt sich jedoch nicht. Stattdessen wird festgestellt, dass der Beschuldigte unter dem Einfluss berauschender Mittel steht und außerdem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Eine Blutentnahme wird angeordnet und durchgeführt. Der Mann muss sich nunmehr wegen diverser Delikte strafrechtlich verantworten.

Moormerland - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Freitag, gegen 15:30 Uhr, befährt eine 24-jährige Frau mit einem PKW Kia mit Städtekennung Leer die Firreler Straße in Fahrtrichtung Hesel. Aus aktuell ungeklärten Gründen kommt sie nach rechts von der Fahrbahn ab und fährt frontal gegen einen Baum. Durch den Aufprall wird die Fahrzeugführerin aus dem PKW geschleudert. Sie erleidet schwere Verletzungen und wird mittels RTW in eine regionale Unfallklinik verbracht. Die mit der Mutter im Fahrzeug befindlichen Töchter (2, 5) bleiben augenscheinlich unverletzt, werden jedoch vorsorglich zwecks Untersuchung und Betreuung in ein örtliches Krankenhaus transportiert.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-339

Polizeistation Filsum 04957-334

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

i.A. Karsjens, PHK

Dienstschichtleiter

Telefon: 0491-97690 215

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell