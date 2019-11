Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Zwei BMW aufgebrochen

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Sonntag schlugen unbekannte Täter jeweils die Fensterscheibe hinten rechte ein und drangen dann in zwei BMW auf der Schachtstraße ein. Die Täter bauten aus beiden Autos die Multifunktionslenkräder aus. Aus einem nahmen sie noch eine Geldböse mit Bargeld un dpersönlichen Papieren, einen USB-Stick und eine Brille mit. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

