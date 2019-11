Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Zusammenstoß auf der Kreuzung Engelsburgplatz

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 0.30 Uhr, fuhr ein 47-jähriger Autofahrer aus Castrop-Rauxel auf der Ringstraße. Als er am Engelsburgplatz nach links abbog, um auf den Altstadtring zu gelangen, stieß er mit einem 42-jährigen Autofahrer, auch aus Castrop-Rauxel, zusammen, der auf der Habinghorster Straße geradeaus in Richtung Ringstraße fuhr. Beide Autofahrer wurden bei dem Zusammenstoß so verletzt, dass sie zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Während der 47-Jährige stationär im Krankenhaus blieb, konnte der 42-Jährige das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung verlassen. Es entstand 28.000 Euro Sachschaden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

