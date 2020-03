Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 04.03.2020

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person ++ Diebstahl aus Pkw ++ Brand eines Wohnhauses ++ Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin ++ Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht! (2) ++ Verkehrskontrolle führt zu Ermittlungsverfahren ++ Führen eines Fahrzeuges ohne gültigen Pflichtversicherungsschutz (2) ++

Rhauderfehn - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Rhauderfehn - Am Mittwochmorgen kam es gegen 03:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Holterfehntjer Straße, bei dem ein Mann aus Rhauderfehn nach derzeitigem Kenntnisstand lebensgefährlich verletzt wurde. Der 33-jährige Mann befuhr mit seinem Pkw Passat die Holterfehntjer Straße in Richtung Potshauser Straße. Nach bisherigem Kenntnisstand kam der Mann aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum. Der 33-Jährige wurde hierdurch lebensgefährlich verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrbahn wurde zum Zwecke der Verkehrsunfallaufnahme zeitweise in beide Richtungen gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Weener - Diebstahl aus Pkw

Weener - Am Dienstag kam es zwischen 14:30 Uhr und 14:50 Uhr auf einem Parkplatz in der Süderstraße zu einem Diebstahl aus einem Pkw Mercedes-Benz. Bislang unbekannte Täter schlugen die hintere rechte Scheibe des Fahrzeuges ein. Aus dem Inneren wurde eine Umhängetasche samt Geldbörse entwendet. Der Schaden wird auf einen Wert im oberen dreistelligen Bereich geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Weener - Brand eines Wohnhauses

Weener - Am Dienstag wurden Rettungskräfte der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes gegen 16:55 Uhr über einen Wohnhausbrand in der Straße "Am Park" informiert. Der Brand wurde durch einen 55-jährigen Verkehrsteilnehmer entdeckt. Dieser begab sich unverzüglich zu dem in Brand geratenen Wohnhaus. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich insgesamt vier Personen, darunter zwei Kleinkinder und zwei Erwachsene, in dem Objekt auf. Der 55-Jährige konnte alle Personen rechtzeitig aus dem Gebäude führen. Sie blieben unverletzt. Dennoch entstand ein Schaden im unteren sechsstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin

Rhauderfehn - Am Dienstag kam es um 09:45 Uhr in der Rhauderwieke zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine Radfahrerin schwer verletzte. Eine 40-jährige Frau aus Rhauderfehn bog mit ihrem Pkw Opel von einer Grundstücksauffahrt nach rechts auf die B438 in Richtung Collinghorst ab. Dabei übersah sie eine 70-jährige Frau, die den Radweg verbotswidrig auf der linken Seite in Richtung Westrhauderfehn befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die 70-jährige schwer verletzte. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Emden - Verkehrsunfall - Zeugen gesucht!

Emden - Am Montagabend, um 19:45 Uhr, kam es in der Straße "Zwischen Beiden Bleichen" zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge sich der Unfallverursacher unerlaubt entfernte. Eine 59-Jährige befuhr mit ihrem Pkw VW die Straße "Zwischen Beiden Bleichen" in Richtung Neutorstraße. Eine bislang unbekannte männliche Person überquerte eine dortige Fußgängerampel in Richtung Auricher Straße, obwohl diese ein rotes Signal anzeigte. Die 59-Jährige schaffte es nicht rechtzeitig ihr Fahrzeug zum Stehen zu bringen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Pkw der Fahrzeugführerin wurde dabei beschädigt. Der Fußgänger, welcher auf ein Alter von 40 bis 50 Jahren und eine Größe von etwa 1,80m geschätzt wird, flüchtete im Anschluss vom Unfallort, ohne sich um schadensregulierende Maßnahmen zu kümmern. Er war zum Unfallzeitpunkt dunkel gekleidet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Leer - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Leer - Am Dienstag kam es zwischen 07:45 Uhr und 14:45 Uhr in der Jahnstraße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei dem ein Pkw Audi am Heck beschädigt wurde. Zum Unfallzeitpunkt war der Audi auf einem Parkplatz geparkt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer entfernte sich vom Unfallort, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Weener / A31 - Verkehrskontrolle endet mit Ermittlungeverfahren

Weener / A31 - Beamte des grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) kontrollierten am Dienstagabend einen 30-jährigen Mann aus Wilhelmshaven auf dem Parkplatz Rheiderland (A 31). Der Mann war zuvor mit seinem Pkw aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Während der Kontrolle stellten die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel sowie ein verbotenes Einhandmesser im Wagen des Mannes fest. Die Betäubungsmittel und das Messer wurden sichergestellt. Der Mann wird sich nun in entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Rhauderfehn - Mofas ohne Versicherungsschutz

Rhauderfehn - Am Dienstagmittag kontrollierten Polizeibeamte in der 1. Südwieke eine 17-jährige Fahrerin eines Mofas, welche die 1. Südwieke in Richtung Rhauderfehn befuhr. Anlass der Kontrolle war der offensichtlich fehlende Versicherungsschutz für das Mofa, welcher zum 01.03.2020 hätte erneuert werden müssen. Während der Kontrolle bestätigte sich der Verdacht. An dem Mofa waren nun veraltete Versicherungskennzeichen angebracht, wodurch kein Versicherungsschutz mehr bestand. Ebenso erging es einer 16-Jährigen, die die 1. Südwieke nur wenige Minuten später ebenfalls mit einem Mofa ohne bestehenden Versicherungsschutz in entgegengesetzte Richtung (Richtung Hahnentange) befuhr. Aus diesem Anlass ergeht seitens der Polizei folgender Hinweis: Das Versicherungsjahr u.a. für Mofas endet mit Ablauf des Monats Februar. Ab dem 01. März jeden Jahres ist dann ein neuer Versicherungsschutz mit neuem Versicherungskennzeichen erforderlich.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-339

Polizeistation Filsum 04957-334

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressestelle

Telefon: 0491-97690 104

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell