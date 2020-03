POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 03.03.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Diebstahl aus Pkw

Leer - Am Montagabend kam es gegen 19:30 Uhr in der Okko-Ten-Broek-Straße zu einem Diebstahl aus einem Pkw, VW. Eine bislang unbekannte männliche Person öffnete eine unverschlossene Fahrzeugtür und entwendete einen Rucksack aus dem Inneren des Fahrzeuges. Die Person wurde von dem Fahrzeuginhaber bei seiner Tatausführung beobachtet. Als der Geschädigte sich bemerkbar machte, flüchtete der Täter mit einem Damenfahrrad in Richtung Osseweg. Der unbekannte männliche Täter wird auf eine Größe von 1,80m bis 1,90m geschätzt. Außerdem trug er während der Tatausführung einen grünen Parka mit einer Fellkapuze. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Weener - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Weener - Am Montag kam es um 16:30 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus in der Dorfstraße. Eine Anwohnerin beobachtete, dass sich eine bisher unbekannte männliche Person in den hinteren Bereich des Wohnhauses begab. Hier wurde die hintere Tür des Gebäudes aufgehebelt und das Wohnhaus daraufhin betreten. Als sich die Anwohnerin bemerkbar machte, flüchtete die Person mit einem Fahrrad unter Mitnahme von Bargeld im unteren zweistelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Emden - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Emden - Am Montag kam es zwischen 11:30 Uhr und 13:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus im Conrebbersweg. Bislang unbekannte Täter hebelten die Eingangstür einer Wohnung im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gewaltsam auf. Daraufhin wurde die Wohnung betreten und nach Wertgegenständen durchsucht. Es wurden Elektroartikel im unteren vierstelligen Gesamtwert erlangt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Rhauderfehn - Brand einer Gartenhütte

Rhauderfehn - Am Montagnachmittag kam es gegen 16:40 Uhr in der 3. Südwieke zu einem Brand einer Gartenhütte. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei wurden zum Einsatzort hinzugerufen. Die Hütte, in der Gartenmöbel und elektronische Gartengeräte gelagert wurden, wurde durch den Brand stark beschädigt. Durch die Löschmaßnahmen der Feuerwehr wurde ein Übergreifen des Feuers auf ein direkt angrenzendes Einfamilienhaus verhindert. Zur Brandmeldezeit war keiner der Anwohner zu Hause. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Es entstand ein Gesamtschaden im oberen vierstelligen Bereich.

Emden - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Emden - Am Montag, um 17:30 Uhr, kam es in der Jungfernbrückstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw BMW beschädigt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der 39-jährige Fahrer des BMW die Jungfernbrückstraße in Richtung Agterum. Er musste verkehrsbedingt bremsen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, welcher mit einem Pkw Mercedes hinter dem 39-Jährigen in gleiche Richtung fuhr, erkannte die Situation zu spät. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Der Unbekannte setzte mit seinem Fahrzeug zurück, überfuhr eine Verkehrsinsel und entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um Schadensregulierende Maßnahmen zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Leer - Verkehrsunfall - Radfahrer leicht verletzt

Leer - Am Montag, um 17:00 Uhr, kam es in der Ubbo-Emmius-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt worden ist. Eine 60-jährige Frau aus Leer befuhr mit ihrem Pkw Skoda die Ubbo-Emmius-Straße und beabsichtigte nach rechts in die Heisfelder Straße abzubiegen. Ein 29-jähriger Radfahrer aus Leer befuhr zum gleichen Zeitpunkt den Radweg in Richtung Heisfelde verbotswidrig auf der linken Seite. Die Fahrzeugführerin übersah den Radfahrer beim Abbiegevorgang. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der 29-Jährige leicht verletzte. Eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht erforderlich.

Leer - Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen

Leer - Am Dienstagvormittag kam es um 10:50 Uhr in der Heisfelder Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen aus Moormerland zum Teil schwer verletzt wurden. Die Unfallbeteiligten befuhren die Heisfelder Straße hintereinander in Richtung Neermoor. Aufgrund der Verkehrslage musste ein 69-jähriger Mann seinen Pkw Mercedes an der Kreuzung der Heisfelder Straße / Nüttermoorer Straße abbremsen. Eine 82-jährige Frau bemerkte dies nicht rechtzeitig und fuhr mit ihrem Pkw Nissan auf das Heck des Mercedes auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Wagen des 69-Jährigen auf das Fahrzeug (Pkw VW) einer 57-jährigen Frau aufgeschoben. Die 82-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer. Die beiden anderen Unfallbeteiligten verletzten sich leicht. Alle drei Personen wurden mit Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Die drei beteiligten Fahrzeuge waren zum Teil nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Fahrbahn rund eine Stunde in beide Richtungen vollständig gesperrt. Durch die hinzugerufene Feuerwehr wurde die Fahrbahn gereinigt.

