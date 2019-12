Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fußgänger verletzt

Kaiserslautern (ots)

Am Freitagabend wurde ein 80-jähriger Fußgänger in Kaiserslautern durch einen Verkehrsunfall schwer verletzt. Er hatte in der Mainzer Straße versucht die mehrspurige Straße zu überqueren und wurde dabei von einem stadtauswärts fahrenden PKW erfasst und schwer verletzt. Die Richtungsfahrbahn musste für die Verkehrsunfallaufnahme für längere Zeit gesperrt werden.

