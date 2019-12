Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 21-Jährige muss ausweichen - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Zu einem Unfall kam es am Mittwochmittag auf der B270 bei Hohenecken. Eine 21-Jährige befuhr die Straße aus Kaiserslautern kommend in Richtung Gelterswoog. Kurz vor dem Seehotel kam ihr nach eigenen Angaben ein überholender schwarzer BMW entgegen, so dass sie nach rechts ausweichen musste und die Leitplanke streifte. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf circa 3000 Euro. Nach wie vor wird der Fahrer des BMW gesucht. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631/369 2250 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell