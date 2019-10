Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Offenbach, L542 -Radweg-, 15.10.2019, 9.45 Uhr Verkehrsunfall mit schwer verletztem Rollerfahrer

Offenbach/Queich (ots)

Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall ereignete sich am 15.10.2019, gegen 9.45 Uhr, auf dem Radweg der L542 am nördlichen Ortsausgang in Offenbach/Queich. Nachdem der 77-jährige Fahrer eines Kleinkraftrollers wegen eines platten Reifens seinen Roller auf den Radweg geschoben hatte, stürzte er ohne fremde Einwirkung beim Schieben seines Rollers auf dem Radweg. Hierdurch erlitt er eine Fraktur am rechten Arm. Nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus verbracht. Am Roller entstand nur geringer Sachschaden.

