POL-PDLD: Edenkoben - Verkehrskontrollen

14 Autofahrer missachteten gestern Morgen (15.10.2019) in der Zeit zwischen 08.15 Uhr und 9 Uhr an der Kreuzung L507/L540 bei Großfischlingen das STOP-Schild, weshalb sie gebührenpflichtig verwarnt wurden. Bereits in der Vergangenheit kam es an dieser Örtlichkeit immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen, da die Verkehrsteilnehmer ungebremst über den Kreuzungsbereich fuhren. Stoppschilder sollen Unfälle an vielbefahrenen oder schlecht einsehbaren Kreuzungen verhindern. 35 Autofahrer waren in der Weinstraße zwischen 10 Uhr und 12 Uhr zu schnell. Während 33 Fahrzeuglenker verwarnt wurden, erhalten zwei jeweils einen Bußgeldbescheid, weil deren Geschwindigkeit 54 km/h in der 30er Zone betrug. In Edesheim wurden am Nachmittag zwei Autofahrer sanktioniert, die während der Fahrt telefonierten. Fünf Gurtmuffel wurden mit 30 Euro verwarnt. Gestaunt hatten die Beamten, als sie einen 42-jährigen, "gebückten" Autofahrer anhielten. Er transportierte vier Biertischgarnituren in Richtung Roschbach. Allerdings war in Edesheim die Fahrt für ihn beendet. Er musste die Tische und Bänke auf einen Anhänger umladen. Zudem kassierte er eine gebührenpflichtige Verwarnung.

