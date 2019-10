POL-PDLD: Freimersheim - Verletzter Autofahrer

Polizeidirektion Landau

Leichte Verletzungen erlitt am Dienstagabend (15.110.2019) gegen 16.50 Uhr ein 21-jähriger Skodafahrer in Freimersheim. Er war Richtung Freisbach unterwegs und missachtete dabei die Vorfahrt eines 59-jährigen Ford-Fahrers, der aus Hochstadt in Richtung Altdorf unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der 21-Jährige sich verletzte und in ein Krankenhaus kam. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von über 5000 Euro. Der Sachschaden am Ford wird auf 4000 Euro beziffert.

