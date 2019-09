Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Mercedes-Fahrer kommt in den Gegenverkehr und kollidiert mit entgegenkommendem Honda - Drei Verletzte

Leimen (ots)

Drei Personen wurden bei einem Unfall am Montagmorgen, gegen 9:20 Uhr, im Weidweg leicht verletzt. Ein 30-jähriger Mercedes-Fahrer war vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit an mehreren geparkten Fahrzeugen vorbeigefahren und kam infolgedessen in den Gegenverkehr. Er stieß mit dem entgegenkommenden Honda eines 57-Jährigen zusammen, wobei sich die beiden Autofahrer sowie die 49-jährige Beifahrerin im Honda leichte Verletzungen zuzogen. Der Verursacher sowie die 49-jährige Frau mussten mit Rettungswägen in eine Klinik gebracht werden. Der Honda-Fahrer suchte selbstständig einen Arzt auf. An den beiden PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

