Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei bittet nach Unfallflucht um Zeugenhinweise

Bad Oeynhausen (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht vom Freitag auf einem Supermarktplatz in der Eidinghausener Straße, bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Als der Fahrer eines roten Opel Corsa am Freitagnachmittag zu seinem auf dem Parkplatz des WEZ-Supermarktes geparkten Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der rechten Heckseite des Autos fest. Dieses hatte der Fahrer in der Zeit von 8.45 Uhr bis 14.30 Uhr in Nähe der Zufahrt zu der Straße "Alter Postweg" abgestellt. Der Unfallverursacher hatte sich hingegen ohne sich um den Schaden zu kümmern, unerkannt von der Unfallstelle entfernt.

Hinweise werden von den Ermittlern des Verkehrskommissariats unter Telefon (05731) 2300 erbeten.

