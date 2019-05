Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Laster und Auto kollidieren - Polizei sucht Zeugen

Lübbecke (ots)

Auf der Mindener Straße in Höhe der Zufahrt der Reineburgstraße kollidierte am Mittwochmorgen (15. Mai) ein Lastwagen mit einem Auto. Der Trucker fuhr unerkannt weiter. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

Die Fahrerin eines blauen Dacia befuhr gegen 8.15 Uhr die Reineburgstraße in Richtung Mindener Straße. In Höhe der B 65 stoppte sie ihren Duster. In der Zeit befuhr ein Lastwagen die B 65 in Richtung Minden. Während der Vorbeifahrt kollidierte das Heck des Lkw's mit dem vorderen linken Kotflügel des Autos. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Hinweise bitte unter der Rufnummer (05741) 277-0 an das Verkehrskommissariat in Lübbecke.

