Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Handy geklaut

Plettenberg (ots)

Am Sonntag, 03.03.2019, gegen 18:00 Uhr, lieferte ein Geschädigter am Maiplatz Brot aus. Während der Auslieferung wurde aus dem unverschlossenen silbernen Mondeo das Handy des Geschädigten gestohlen. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen am Fahrzeug des Zulieferers nimmt die Polizei in Plettenberg entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell