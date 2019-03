Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schulbesuch durchs Fenster angestrebt

Werdohl (ots)

Einbrecher versuchen es an Schule Brüderstraße Unbekannte Täter versuchten am 04.03.2019, gegen 13:00 Uhr, eine Fensterscheibe im rückwärtigen Bereich der dortigen Schule einzuschlagen/werfen. Das Fenster hielt dem Ansinnen stand. Es entstand Sachschaden. Hinweise an die Polizei in Werdohl erbeten.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell