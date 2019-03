Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe in Umkleide

Menden (ots)

Umkleide aufgebrochen Am 06.03.2019, in der Zeit von 18:00 Uhr - 19:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in den verschlossenen Kabinentrakt des Umkleidegebäudes eines Fußballvereins am Oesberner Weg. Hier wurde ein Rucksack mit Geldbörse entwendet. SAchdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Menden entgegen.

