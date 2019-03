Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch scheitert

Meinerzhagen (ots)

Tür hielt dem Einbruch stand Lortzingstraße Am gestrigen Morgen, in der Zeit von 08:40 Uhr - 09:25 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem dortigen Haus. Nachdem sie den Flur betreten hatten, beschädigten sie eine verschlossene Zwischentür. Die Täter flüchteten ohne Beute, hinterließen aber Sachschaden. SAchdienliche Hinweise an die Polizei in Meinerzhagen erbeten.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell