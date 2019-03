Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auf Reifen abgestellt

Bild-Infos

Download

Plettenberg (ots)

Auf dem Stellplatz eines Autohauses in Teindeln demontierten unbekannte Täter in der Nacht vom 05.03 auf den 06.03. die vier Reifen auf Felge eines dort abgestellten schwarzen Daimler Benz GLA 180. Die Täter legten unter das Fahrzeug Autoreifen (Foto) und ließen aus bislang ungeklärter Ursache die vier Reifen auf Felge hinter dem Fahrzeug zurück. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Plettenberg (Tel.: 9199-0) erbeten.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell