Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Dies und Das

Lüdenscheid (ots)

Am Sonnenhang Einbrecher in KiTa In der Nacht vom 05.03.auf den 06.03.2019 brachen unbekannte Täter durch ein Fenster in die dortige KiTa ein. Die Täter durchsuchten das Büro und die anderen Räumlichkeiten. Die Schränke wurden ebenfalls durchwühlt. Über Art und Umfang der Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand Sachschaden.

Pkw abgeräumt Im Olpendahl In der Nacht vom 05.03.2019 auf den 06.03.2019 entwendeten unbekannte Täter an zwei schwarzen Mercedes Benz der V-Klasse diverse Anbauteile (Scheinwerfer, Kühlergrill, Außenspiegel, Rückleuchten sowie Lenkräder).

E-Bike geklaut In der Nacht von Montag zum Dienstag wurde aus einem Mehrfamilienhaus an der Parkstraße ein b laues E Bike der Marke Breezer E-Uptown Tiefensteiger entwendet.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

