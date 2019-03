Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw Knacker und Diebe unterwegs

Iserlohn (ots)

Marienstraße In der Nacht vom 05.03. zum 06.03. öffneten Unbekannte einen an der Marienstraße abgestellten silbernen Ford Mondeo. Die Pkw Knacker hatten lediglich Interesse an einer geringen Menge Wechselgeld. Es entstand Sachschaden. Stern geklaut An der August-Wibbelt-Straße stahlen unbekannte Diebe in der Zeit vom 03.03. bis zum 05.03.2019 von einem silbernen Mercedes Benz 200 E den Stern. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Iserlohn erwünscht.

