Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fehler beim Überholen

Bild-Infos

Download

Schneckenhausen (ots)

Am Freitagmorgen befuhr eine 49-jährige PKW-Fahrerin die L 382 von Schneckenhausen in Fahrtrichtung Otterberg. In einer leichten Linkskurve überholte sie einen vorausfahrenden Reisebus. Sie hatte dabei den Abstand zu einem entgegenkommenden PKW falsch eingeschätzt und scherte deshalb zu früh wieder auf ihre Fahrspur ein. Es kam zum Kontakt mit dem Reisebus, worauf sie die Kontrolle über ihren PKW verlor. Sie kam von der Fahrbahn und kollidierte im Grünstreifen mit einem Baum. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 EUR. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem PKW im Gegenverkehr, da er ein wichtiger Zeuge des Verkehrsunfalls sein könnte. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1, 0631-369-2150, pikaiserslautern1@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell