POL-FR: Gottenheim - Verkehrsunfallflucht Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Breisach sucht mögliche Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht vom Dienstag 03.09.2019 im Zeitraum von 11:40 Uhr bis 11:55 Uhr. In dieser Viertelstunde befand sich der Besitzer eines silbernen Camaro Cabriolets beim Einkaufen in einem Einkaufsmarkt in Gottenheim in der Bötzinger Straße. Als dieser vom Einkauf an sein Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass die hintere Stoßstange beschädigt worden war. Es konnten grüne und blaue Farbantragungen festgestellt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Breisach unter Tel.: 07667/91170 entgegen.

