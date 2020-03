Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Korrekturmeldung zur Pressemitteilung vom 03.03.2020

PI Leer/Emden (ots)

Leer - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Leer - Am Montag kam es zwischen 11:30 Uhr und 13:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus im Conrebbersweg in Leer. In einer ersten Mitteilung war der Conrebbersweg in Emden als Tatort benannt worden. Bei der Tat in Leer wurden Elektroartikel im unteren vierstelligen Gesamtwert entwendet. Nach wie vor sucht die Polizei nach Zeugen oder Hinweisgebern. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

