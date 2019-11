Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann überfallen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte Täter haben am Freitag (22.11.2019) einen 24 Jahre alten Mann in der Kronenstraße bedroht und bestohlen. Der 24-Jährige setzte sich mit seinem Trolley gegen 12.00 Uhr auf eine Bank an der Kronenstraße, als sich drei Männer direkt vor ihn stellten. Einer der Männer holte ein Messer aus seiner Tasche und forderte Bargeld von dem Mann. Der 24-Jährige übergab seinen Geldbeutel, in dem sich mehrere Hundert Euro befanden, und flüchtete im selben Augenblick. Die Täter stahlen das Geld aus dem Geldbeutel und ließen diesen im Anschluss auf der Bank liegen. Den zurückgelassenen roten Trolley der Marke "Samsonite" stahlen sie ebenfalls. Der 24-Jährige beschreibt die Täter wie folgt: der Räuber mit dem Messer war etwa 25 Jahre alt und zirka 180 Zentimeter groß. Er hatte kurze dunkelblonde Haare und ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Er war bekleidet mit einer dunklen Jacke mit einem weißen Patch auf der linken Brustseite und einer dunklen Jeans. Sein Komplize war ebenfalls etwa 25 Jahre alt und etwas kleiner als der erste Täter. Er hatte schwarze kurze Haare und ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Er trug eine grüne Jacke und eine helle Jeans. Der dritte Täter trug einen blauen Kapuzenpullover. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell