Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autos zerkratzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Unbekannte haben zwischen Montag (18.11.2019) und Donnerstag (21.11.2019) vier Autos in der Bonhoefferstraße zerkratzt. Ein 65 Jahre alter Besitzer stellte seinen Mercedes gegen 17.00 Uhr ab und bemerkte am Donnerstag gegen 08.45 Uhr den Schaden an seinem Fahrzeug. Die alarmierten Beamten stellten daraufhin Kratzschäden an drei weiteren Fahrzeugen fest. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier 4 unter der Rufnummer +004971189903400 zu wenden.

