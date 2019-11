Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Beim Wenden mit Auto kollidiert - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 22 Jahre alter Chevrolet-Fahrer ist am Freitagmorgen (22.11.2019) an der Einmündung Willy-Brandt-Straße/Am Neckartor offenbar beim Wenden mit dem neben ihm fahrenden Toyota einer 41-Jährigen kollidiert. Der 22-Jährige fuhr gegen 06.15 Uhr mit seinem Chevrolet Cruze in der Willy-Brandt-Straße auf dem rechten von zwei Fahrstreifen Richtung Neckartor. Er war vom Charlottenplatz gekommen und wollte eigentlich Richtung Hauptbahnhof fahren, hatte jedoch die Abbiegemöglichkeit am Gebhard-Müller-Platz verpasst und war stattdessen durch die Unterführung gefahren. Deshalb wollte der offenbar Ortsunkundige an der Kreuzung Neckartor wenden. Dabei übersah er offensichtlich den auf dem linken Fahrstreifen auf gleicher Höhe fahrenden Toyota Yaris der 41-Jährigen und kollidierte mit diesem. Beide Autos kamen auf den stadteinwärts führenden Fahrstreifen zum Stehen. Die 41-Jährige und die 22 Jahre alte Beifahrerin des Chevrolets erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte versorgten sie und brachten die 41-Jährige zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 20.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es kam zu Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

