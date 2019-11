Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Alarm vertreibt Einbrecher - Zeugen gesucht

Stuttgart-Botnang (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwochabend (20.11.2019) versucht in ein Einfamilienhaus an der Brucknerstraße einzubrechen. Der Täter hebelte gegen 19.45 Uhr die Terrassentüre des Hauses auf. Daraufhin ertönte ein Alarmsignal, weswegen der Unbekannte offenbar unverrichteter Dinge die Flucht ergriff. Er entkam über die hinteren Gärten in die Gluckstraße und verschwand anschließend in Richtung Fleckenwaldweg. Der Mann wird beschrieben als etwa 40 Jahre alt, zwischen 175 und 180 Zentimeter groß, bekleidet mit einem dunklen, knielangen Mantel und einer schwarzen Baskenmütze. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell