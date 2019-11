Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Ein unbekannter Radfahrer hat am Mittwoch (20.11.2019) in der Tübinger Straße einen 10 Jahre alten Jungen angefahren und ist im Anschluss geflüchtet, ohne sich um den Jungen zu kümmern. Der 10-Jährige überquerte gegen 13.30 Uhr den Fußgängerüberweg in der Tübinger Straße auf Höhe der Fangelsbachstraße, als sich ein unbekannter Radfahrer aus Richtung der Innenstadt näherte. Um einen Unfall zu vermeiden, machte der Junge einen Schritt nach hinten. Gleichzeitig machte der Fahrradfahrer eine Ausweichbewegung nach rechts und fuhr gegen den 10-Jährigen, der dabei stürzte. Statt sich um den leicht verletzten Jungen zu kümmern, fuhr der Radfahrer in Richtung Marienplatz weiter. Der Junge beschrieb den Radfahrer als etwa 50 Jahre alt. Er hatte eine sportliche Statur und war dunkel gekleidet. Sein Fahrrad war schwarz mit grünen Flecken. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

