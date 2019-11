Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrskontrollen - Verbotenes Wenden

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag (20.11.2019) zusammen mit Beamten der Verkehrsprävention in der Charlottenstraße Verkehrskontrollen durchgeführt und ihr Hauptaugenmerk auf das vorschriftswidrige Wenden der Verkehrsteilnehmer gelegt. Zwischen 13.45 Uhr und 15.15 Uhr kontrollierten die Beamten Verkehrsteilnehmer, die in der Charlottenstraße stadtauswärts unterwegs waren und auf Höhe der Alexanderstraße trotz bestehendem Wendeverbots über die Stadtbahngleise wendeten. Insgesamt neun Verkehrsteilnehmer wurden beanstandet und müssen nun mit einem Bußgeld rechnen. Darüber hinaus stellten die Beamten einen Verkehrsteilnehmer fest, der während der Fahrt sein Mobiltelefon bediente, zwei Verkehrsteilnehmer bogen von der Olgastraße verbotswidrig in die Charlottenstraße ab. Die Präventionsbeamten führten zahlreiche verkehrserzieherische Gespräche, verteilten Flyer und wiesen auf die hohe Gefahr hin, die von einem falschen Verhalten im Bereich der Stadtbahngleise und dem Benutzen des Mobiltelefons während der Fahrt ausgeht.

