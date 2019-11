Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Mühlacker-Lomersheim- Brand in einem Vereinsheim

Mühlacker (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Dienstag gegen 13.45 Uhr in der Küche eines Vereinsheims im Talweg ein Feuer ausgebrochen. Bei Eintreffen der 45 Kräfte der Feuerwehr stand die Küche bereits im Vollbrand. Verletzt wurde niemand, da sich keine Personen in dem Gebäude aufhielten. Der Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

