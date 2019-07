Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW- Brand auf der L 261 in der Ortsdurchfahrt Dersekow, (LK VG)

PHR Greifswald (ots)

Am heutigen Tag gegen 19:50 Uhr befuhr ein PKW Nissan die L 261 aus Richtung Greifswald kommend in Richtung Dersekow. In der Ortsdurchfahrt Dersekow kam der PKW nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einem Straßenbaum. In der Folge geriet das Fahrzeug in Brand. Nach Eintreffen der Polizei brannte der PKW in voller Ausdehnung. Die Fahrertür stand offen, die Fahrerin befand sich nicht mehr im Fahrzeug. Der Brand wurde anschließend durch die Freiwillige Feuerwehr Dersekow gelöscht. Die 26- jährige Fahrerin aus dem Landkreis MSE hatte sich allein aus dem Unfallfahrzeug gerettet und erlitt schwere Verletzungen. Ein RTW übernahm die medizinische Erstbehandlung. Eine weitere Behandlung im Krankenhaus ist auf Grund eines Brustbeinbruches erforderlich. Der Gesamtschaden wird auf ca. 8.000,- EUR geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

