Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Schlägerei am Hauptbahnhof endet für einen Mann im Krankenhaus

Freiburg (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es am Samstag in den frühen Morgenstunden am Hauptbahnhof Freiburg. Ein 36-Jähriger deutscher Staatsangehöriger geriet mit einem 25-Jährigen gambischen Staatsangehörigen zunächst aufgrund einer fehlenden Geldbörse verbal in Streit. Im Verlauf der Diskussion kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Männern. Hierbei wurde der 25-Jährige durch Schläge im Gesicht verletzt. Der 36-Jährige ging beim Gerangel zu Boden. Es besteht der Verdacht, dass er auf dem Boden einen Tritt gegen den Kopf erlitten hat und hierbei am linken Ohr getroffen wurde. Die Männer konnten durch umstehende Zeugen getrennt werden und bis zum Eintreffen der Bundespolizei festgehalten werden. Um ernste Verletzungen auszuschließen, wurde der 36-Jährige durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Bundespolizei hat Ermittlungen aufgrund gefährlicher Körperverletzung, sowie wegen Diebstahl eingeleitet.

