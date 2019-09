Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Unbekannte bewerfen vollbesetzten Schnellzug bei hoher Geschwindigkeit - Frontscheiben zersprungen, Lokführer unter Schock

Gundelfingen (ots)

Ein Eurocity der DB wurde am Samstagnachmittag auf Höhe Gundelfingen durch bislang unbekannte Täter beworfen. Die Bundespolizei sucht Zeugen.

Bei der Durchfahrt des Schnellzuges in Fahrtrichtung Süden wurden beide doppelverglasten Frontscheiben des Zuges durch einen unbekannten Gegenstand beschädigt. Der Gegenstand wurde vermutlich aus dem Schutz des Wartehäuschens am Bahnhof Gundelfingen geworfen. Die Wucht des Aufpralls war hierbei so hoch, dass sich Glassplitter im Inneren des Führerstandes verteilten. Eine Schnellbremsung des Zuges wurde sofort eingeleitet.

Der Zug konnte seine Fahrt langsam zum Hauptbahnhof Freiburg fortsetzen. Dort mussten alle Passagiere in Nahverkehrszüge umsteigen. Der Eurocity wurde aufgrund der Beschädigungen außer Betrieb genommen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Der Zugführer stand durch den Vorfall unter Schock und musste abgelöst werden.

Eine Fahndung nach dem Täter verlief bislang ohne Erfolg. Ein ebenfalls zur Absuche eingesetzter Polizeihubschrauber konnte keine weiterführenden Erkenntnisse erbringen.

Es werden Zeugen gesucht. Personen, die sich am Samstagnachmittag gegen 14:45 Uhr am Haltepunkt Gudelfingen und Umgebung aufgehalten haben und Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich unter 07628/80590 bei der Bundepolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Eva Brunnenkant

Telefon: + 49 7628 - 8059 - 102

E-Mail: bpoli.weil.oea@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell